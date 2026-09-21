मुंबई में 5-सितारा जेडब्ल्यू मैरियट होटल में खाने की मेज पर टहलता दिखा कॉकरोच

मुंबई में 5-सितारा जेडब्ल्यू मैरियट होटल में खाने की मेज पर टहलता दिखा कॉकरोच

लेखन गजेंद्र 06:19 pm Sep 21, 202606:19 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र में इन दिनों खाद्य सुरक्षा विभाग की तेजी पूरे देश में चर्चित है, लेकिन राजधानी मुंबई के एक 5-सितारा होटल में खाने की मेज पर दिखे कॉकरोच ने बड़े स्तर पर खाद्य सुरक्षा लापरवाही को उजागर किया है। दरअसल, दिल्ली के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ अशोक सेठ जेडब्ल्यू मैरियट मुंबई में अपने कुछ दोस्तों के साथ रात्रिभोज पर गए थे, जिन्होंने यहां खाने की मेज पर कॉकरोच को टहलता देखा। उन्होंने उसका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है।