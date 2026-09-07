क्या मंडरा रहा बिजली संकट? 58 प्लांट्स में कोयले की कमी, सरकार ने दौड़ाईं ट्रेनें

ओडिशा और झारखंड जैसे कोयला उत्पादक राज्यों में तेज बारिश की वजह से कोयले की खुदाई और उसे लाना-ले जाना मुश्किल हो गया है। इसी कारण, भारत ने सिर्फ 3 दिनों में रोजाना कोयले की ट्रेनों की संख्या 370 से बढ़ाकर 444 कर दी है। दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी 'कोल इंडिया' ने बताया है कि उसके पास, खदानों के मुहाने पर, अभी भी 7.6 करोड़ टन कोयले का पूरा स्टॉक मौजूद है। यह बात इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि भारत की करीब तीन-चौथाई बिजली कोयले से ही पैदा होती है।