बिजली संकट टालने के लिए कोल इंडिया की योजना, अब सड़क से मिलेगा 'अतिरिक्त' कोयला

इस महीने CIL ने अपने रोजाना के उत्पादन को 1.36 मिलियन टन से बढ़ाकर 1.7 मिलियन टन तक पहुंचाया है। साथ ही, पिछले साल के मुकाबले कुल कोयले की सप्लाई में भी बढ़ोतरी हुई है।

हालांकि, लगातार हुई बारिश की वजह से खदानों के निचले हिस्सों में पानी भर गया और कोयले की परतें भी बहुत गीली हो गईं, जिससे काम की रफ्तार धीमी पड़ गई। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि टीमें पानी निकालने और सड़कें ठीक करने में लगी हैं, ताकि कामकाज फिर से सामान्य हो सके।