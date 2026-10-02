मुंबई में बढ़े CNG के दाम, ऑटो-टैक्सी चालकों की बढ़ी परेशानी

मुंबई में बढ़े CNG के दाम, ऑटो-टैक्सी चालकों की बढ़ी परेशानी
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मुंबई में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) एक बार फिर महंगी हो गई है। 1 रुपये की बढ़ोतरी के बाद अब यह 89 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रही है। यह बढ़ोतरी ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। जुलाई में भी इसी तरह दाम बढ़े थे, जिससे वे पहले से ही काफी परेशान थे।
MGL ने आयातित RLNG की बढ़ती लागत को वजह बताया
महानगर गैस लिमिटेड (MGL) ने बताया है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में चल रही दिक्कतों, खासकर मध्य-पूर्व के संकट की वजह से आयातित RLNG की लागत बढ़ी है। मुंबई अपनी CNG का एक बड़ा हिस्सा इसी आयातित RLNG पर निर्भर रहता है। MGL 13 लाख से ज्यादा वाहनों और लाखों घरों को गैस सप्लाई करती है। ऐसे में CNG की कीमतों में हुई यह बढ़ोतरी ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के साथ-साथ उन सभी कमर्शियल वाहनों के मालिकों पर भी और दबाव डालेगी, जो सीएनजी पर काफी निर्भर करते हैं।