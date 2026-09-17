पुणे में VIP जाम: फडणवीस-नबीन के काफिले ने थामी शहर की रफ्तार, गणेशोत्सव में भड़के लोग
पुणे की पहले से व्यस्त सड़कों पर बुधवार को उस वक्त और ज्यादा जाम लग गया, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का काफिला वहां से गुजर रहा था। कास्बा पेठ और सदाशिव पेठ से होते हुए उनके रास्ते से गुजरने के कारण पीक आवर में भीड़ बहुत बढ़ गई।
गणेशोत्सव की वजह से पहले से ही सड़कों पर चहल-पहल थी, और काफिले ने इस भीड़भाड़ को और भी बढ़ा दिया। नबीन के लोकप्रिय गणपति मंडलों के दौरों ने तो लोगों की आवाजाही को और भी धीमा कर दिया।
VIP काफिले के कारण लगे जाम से यात्रियों का फूटा गुस्सा
यात्री लंबे समय तक जाम में फंसे रहे। कई लोगों का कहना था कि VIP मूवमेंट ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी। गिरीश कांबले ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा, "ट्रैफिक पहले से ही गणेश पंडालों और भीड़ की वजह से धीमा चल रहा है। पीक आवर में VIP दौरे के लिए ट्रैफिक रोकना स्थिति को और बिगाड़ देता है। आम यात्रियों को सड़कों पर रुक-रुक कर इंतजार करना पड़ता है।"
महेश पाटकी ने अपनी बात रखी, "गणेशोत्सव के दौरान इन सड़कों पर लोगों की संख्या पहले से ही बहुत ज्यादा होती है। अगर शाम के रश आवर में भी VIP मूवमेंट की योजना बनाई जाती है, तो इससे ट्रैफिक पर और ज्यादा दबाव पड़ता है।"
वहीं, कास्बा पेठ के एक यात्री ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, "अधिकारियों को पीक आवर में ऐसे मूवमेंट से बचना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सीमित सड़क की जगह को खाली रखा जाए।" अश्विन शिंदे ने इस बात पर जोर दिया कि गणेश दर्शन के लिए निकले परिवारों के लिए यह कितना मुश्किल था। इस साल त्योहार की भीड़ और आधिकारिक काफिले दोनों को एक साथ संभालना ट्रैफिक पुलिस के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण रहा।