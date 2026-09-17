पुणे में VIP जाम: फडणवीस-नबीन के काफिले ने थामी शहर की रफ्तार, गणेशोत्सव में भड़के लोग

यात्री लंबे समय तक जाम में फंसे रहे। कई लोगों का कहना था कि VIP मूवमेंट ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी। गिरीश कांबले ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा, "ट्रैफिक पहले से ही गणेश पंडालों और भीड़ की वजह से धीमा चल रहा है। पीक आवर में VIP दौरे के लिए ट्रैफिक रोकना स्थिति को और बिगाड़ देता है। आम यात्रियों को सड़कों पर रुक-रुक कर इंतजार करना पड़ता है।"

महेश पाटकी ने अपनी बात रखी, "गणेशोत्सव के दौरान इन सड़कों पर लोगों की संख्या पहले से ही बहुत ज्यादा होती है। अगर शाम के रश आवर में भी VIP मूवमेंट की योजना बनाई जाती है, तो इससे ट्रैफिक पर और ज्यादा दबाव पड़ता है।"

वहीं, कास्बा पेठ के एक यात्री ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, "अधिकारियों को पीक आवर में ऐसे मूवमेंट से बचना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सीमित सड़क की जगह को खाली रखा जाए।" अश्विन शिंदे ने इस बात पर जोर दिया कि गणेश दर्शन के लिए निकले परिवारों के लिए यह कितना मुश्किल था। इस साल त्योहार की भीड़ और आधिकारिक काफिले दोनों को एक साथ संभालना ट्रैफिक पुलिस के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण रहा।