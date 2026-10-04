गुजरात के सुरेंद्रनगर में जिम संचालक गिरफ्तार, ब्लैकमेलिंग के आरोप

एक वरिष्ठ अधिकारी प्रेमसुख देलू को शिकायत मिलने के बाद, पुलिस ने रात में ग्राहक बनकर जिम पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान पुलिस को एक पेन ड्राइव मिली, जिसमें महिलाओं की तस्वीरें और वीडियो थे। कथित रूप से इनमें कुछ अश्लील तस्वीरें और वीडियो भी शामिल थे।

साथ ही खाली चेक और एक खाता-डायरी भी बरामद हुई। हालांकि, मौके से कोई गुप्त कैमरा बरामद नहीं हुआ। अब पेन ड्राइव के डेटा की फोरेंसिक जांच की जा रही है और पुलिस मुल्तानी से जुड़े अवैध रूप से कर्ज देने और अन्य अपराधों की जांच कर रही है।