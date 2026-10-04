गुजरात के सुरेंद्रनगर में जिम संचालक गिरफ्तार, ब्लैकमेलिंग के आरोप
गुजरात के सुरेंद्रनगर में क्लब 71 जिम के मैनेजर अमीन मुल्तानी को गिरफ्तार किया गया है। उस पर शहर की कई लड़कियों को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है, जो जिम में कसरत करने आती थीं।
यह मामला तब सामने आया जब एक महिला ने आरोप लगाया कि जिम में गुप्त कैमरे लगे थे। इन कैमरों की मदद से महिलाओं की तस्वीरें खींची जाती थीं और फिर उन पर अनचाहे संबंध बनाने का दबाव डाला जाता था। सुरेंद्रनगर में डुधरेज रोड और 80 फीट रोड पर क्लब 71 के 2 जिम हैं।
पुलिस को पेन ड्राइव, चेक और डायरी मिली
एक वरिष्ठ अधिकारी प्रेमसुख देलू को शिकायत मिलने के बाद, पुलिस ने रात में ग्राहक बनकर जिम पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान पुलिस को एक पेन ड्राइव मिली, जिसमें महिलाओं की तस्वीरें और वीडियो थे। कथित रूप से इनमें कुछ अश्लील तस्वीरें और वीडियो भी शामिल थे।
साथ ही खाली चेक और एक खाता-डायरी भी बरामद हुई। हालांकि, मौके से कोई गुप्त कैमरा बरामद नहीं हुआ। अब पेन ड्राइव के डेटा की फोरेंसिक जांच की जा रही है और पुलिस मुल्तानी से जुड़े अवैध रूप से कर्ज देने और अन्य अपराधों की जांच कर रही है।