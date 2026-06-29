अरुणाचल में बादल फटने से कोहराम: 3 की मौत, 7 जिले अलग-थलग
24 जून को अरुणाचल प्रदेश के की-पानीयोर जिले में एक बड़ा बादल फटा। इससे जबरदस्त भूस्खलन हुए और अचानक बाढ़ आ गई, जिसके चलते 7 जिलों का सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया। NH-13 का महत्वपूर्ण होज-पोतिन मार्ग अब बंद हो गया है, जिसकी वजह से लोअर सुबनसिरी और अपर सुबनसिरी जैसे इलाके पूरी तरह अलग-थलग पड़ गए हैं। इस घटना में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अभी भी 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसके अलावा, NEEPCO कॉलोनी में कई घर भी तबाह हो गए।
मरम्मत में एक हफ्ते से अधिक समय लग सकता है
लगातार हो रही भारी बारिश और मशीनों के लिए ईंधन की कमी के चलते, मरम्मत दल मुख्य हाईवे को ठीक करने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। पापुम पारे के उपायुक्त लोबसांग त्सेरिंग ने बताया कि इस मरम्मत कार्य को पूरा होने में एक हफ्ते से भी ज्यादा समय लग सकता है। फिलहाल, केवल सागले-परां सड़क ही अत्यावश्यक यात्रा के लिए खुली रखी गई है। अधिकारी सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि जब तक इलाके में संपर्क बहाल करने का काम चल रहा है, तब तक गैर-जरूरी यात्रा से बचें।