अरुणाचल में बादल फटने से कोहराम: 3 की मौत, 7 जिले अलग-थलग

मरम्मत में एक हफ्ते से अधिक समय लग सकता है

लगातार हो रही भारी बारिश और मशीनों के लिए ईंधन की कमी के चलते, मरम्मत दल मुख्य हाईवे को ठीक करने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। पापुम पारे के उपायुक्त लोबसांग त्सेरिंग ने बताया कि इस मरम्मत कार्य को पूरा होने में एक हफ्ते से भी ज्यादा समय लग सकता है। फिलहाल, केवल सागले-परां सड़क ही अत्यावश्यक यात्रा के लिए खुली रखी गई है। अधिकारी सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि जब तक इलाके में संपर्क बहाल करने का काम चल रहा है, तब तक गैर-जरूरी यात्रा से बचें।