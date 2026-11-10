क्या कृत्रिम बारिश से साफ होगी दिल्ली की हवा? 10-11 नवंबर को क्लाउड सीडिंग का बड़ा दांव
दिल्ली 10 और 11 नवंबर को क्लाउड सीडिंग का एक और प्रयोग करने की तैयारी में है। शहर की लगातार बनी हुई हवा में प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए इस बार जरूरी बारिश की उम्मीद की जा रही है। इस प्रोजेक्ट में दिल्ली सरकार, IIT कानपुर और दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (DIAL) मिलकर काम कर रहे हैं। इसके लिए क्याथी क्लाइमेट का एक खास बीचक्राफ्ट 200 विमान इस्तेमाल होगा, जो आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के समय उड़ान भरेगा।
बीचक्राफ्ट 200 विमान 25,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है
पिछली बार अक्टूबर 2025 में यह कोशिश सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार बीचक्राफ्ट 200 विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो 25,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। ऐसे में इस बार सफलता की पूरी उम्मीद है। योजना यह है कि क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश को बढ़ाया जाए। यदि यह प्रयोग सफल होता है, तो दिल्ली की खराब हवा में सांस ले रहे लोगों को आखिरकार राहत मिलेगी।