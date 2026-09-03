कर्नाटक का 28.52 करोड़ रुपये का कृत्रिम बारिश का सपना अटका

देरी होने के बावजूद, उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर का कहना है कि तैयारी का काम सही दिशा में चल रहा है। अधिकारियों को उम्मीद है कि हल्की बारिश भी 27 जिलों के 178 सूखे से प्रभावित तालुकों के किसानों को कुछ राहत दे सकती है।

मौसम विशेषज्ञों के साथ हाल ही में हुई एक बैठक में इस ऑपरेशन के महत्व पर जोर दिया गया, खासकर तब जब अंदरूनी कर्नाटक अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहा है, जबकि राज्य के अन्य इलाकों में बारिश हो भी चुकी है। फिलहाल सभी लोग सही मौसम का इंतजार कर रहे हैं, ताकि आखिरकार इस काम को शुरू किया जा सके।