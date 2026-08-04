उत्तरी केरलम में आसमान हुआ साफ, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट
देश
कई दिनों की मूसलाधार बारिश के बाद मंगलवार को कोझिकोड़ समेत उत्तरी केरलम के कुछ इलाकों में आखिरकार आसमान साफ दिखा। भारी जलजमाव की गंभीर स्थिति को देखते हुए IMD ने कोझिकोड, कन्नूर, वायनाड और कासरगोड के लिए अपनी चेतावनी को 'रेड अलर्ट' में बदल दिया है। वहीं, मलप्पुरम और पलक्कड़ अभी भी 'ऑरेंज अलर्ट' पर बने हुए हैं। अच्छी खबर यह है कि बुधवार से मौसम शांत होने की उम्मीद है और हल्की बारिश ही होगी। इसके बाद जल्द ही सभी जिलों को 'ग्रीन अलर्ट' श्रेणी में रखा जाएगा।
कोझिकोड के राहत शिविरों में 900 से अधिक लोग
कोझिकोड जिले में बनाए गए 32 राहत शिविरों में 900 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। इनमें से अधिकांश कोझिकोड तालुका के रहने वाले हैं। मावूर और परंबल कडावु जैसे निचले इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। भारी बारिश को देखते हुए लगातार दूसरे दिन भी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है।