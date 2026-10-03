दिल्ली में पारा 35 डिग्री पार, साफ आसमान के बावजूद AQI 'मध्यम' पर अटका
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शनिवार की सुबह दिल्ली की नींद एक साफ आसमान के साथ टूटी। IMD ने बताया है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा धूप खिली रहने की संभावना है। इस समय तापमान थोड़ा ज्यादा गर्म है।
सुबह के शुरुआती घंटों में सफदरजंग में 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पालम और लोधी रोड में भी लगभग उतना ही तापमान दिखा। अगले कुछ दिनों तक शहर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, इसलिए थोड़ी गर्मी बढ़ेगी।
दिल्ली का AQI 'मध्यम' श्रेणी में
हवा की गुणवत्ता "मध्यम" श्रेणी में स्थिर बनी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 दर्ज किया गया है, जो कल के मुकाबले थोड़ा बेहतर है, लेकिन अभी भी पूरी तरह संतोषजनक नहीं है।