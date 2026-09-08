साफ आसमान दे रहा मानसून की विदाई का इशारा, जानें कब?

एक मजबूत अल नीनो इस समय मौसम के पैटर्न को बदल रहा है। यही वजह है कि भारत ही नहीं, बल्कि पड़ोसी देशों में भी बादलों की संख्या काफी कम दिख रही है।

मौसम के पूर्वानुमान लगाने वाली संस्थाओं ECMWF और GFS के आकलन बताते हैं कि जल्द ही उत्तर-पश्चिम भारत के ऊपर एक "मानसून वापसी एंटीसाइकिल" बन सकता है। यह एंटीसाइकिल 21 सितंबर के आसपास अपने चरम पर पहुंच सकता है। यह इस बात का साफ संकेत है कि मानसून की व्यवस्थित वापसी अब शुरू हो सकती है।