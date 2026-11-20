पश्चिम बंगाल में बोर्ड परीक्षाएं 2 हफ्ते के लिए टलेंगी, जनगणना के काम में व्यस्त हैं शिक्षक
पश्चिम बंगाल के छात्रों के लिए एक जरूरी खबर है। अगले साल होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं करीब दो हफ्तों के लिए स्थगित की जा सकती हैं। इसकी वजह यह है कि शिक्षक जनगणना के काम में व्यस्त रहेंगे।
इन परीक्षाओं के लिए कुछ नई संभावित तारीखें सामने आई हैं। 10वीं की परीक्षाएं 2 मार्च से 16 मार्च, 2027 तक हो सकती हैं, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 19 मार्च से 12 अप्रैल तक चल सकती हैं। हालांकि, परीक्षा का अंतिम शेड्यूल जनगणना के काम की प्रगति पर ही निर्भर करेगा।
पश्चिम बंगाल में पाठ्यपुस्तकों और नीतियों में कई बदलाव
पश्चिम बंगाल में पाठ्यपुस्तकों और नीतियों में भी कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। राज्य में अब पाठ्यपुस्तकों को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। इनमें संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और कर्तव्य के साथ 'वंदे मातरम' को भी शामिल किया जाएगा।
एक और अहम बदलाव यह है कि स्कूल अपनी यूनिफॉर्म का रंग खुद तय कर सकेंगे। इसमें भगवा रंग को भी चुनने की अनुमति होगी।
इसके अलावा, सरकार मिशनरी स्कूलों को मंजूरी देने की प्रक्रिया में भी तेज़ी ला रही है और संस्कृत भाषा को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में बढ़ावा देने पर भी विशेष ध्यान दे रही है।