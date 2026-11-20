पश्चिम बंगाल में पाठ्यपुस्तकों और नीतियों में भी कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। राज्य में अब पाठ्यपुस्तकों को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। इनमें संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और कर्तव्य के साथ 'वंदे मातरम' को भी शामिल किया जाएगा।

एक और अहम बदलाव यह है कि स्कूल अपनी यूनिफॉर्म का रंग खुद तय कर सकेंगे। इसमें भगवा रंग को भी चुनने की अनुमति होगी।

इसके अलावा, सरकार मिशनरी स्कूलों को मंजूरी देने की प्रक्रिया में भी तेज़ी ला रही है और संस्कृत भाषा को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में बढ़ावा देने पर भी विशेष ध्यान दे रही है।