दिल्ली-देहरादून हाईवे पर कावड़ियों की हुई झड़प, हेड कांस्टेबल घायल

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में यह दावा किया जा रहा था कि पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया है। हालांकि, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) अविनाश पांडे ने इस दावे को गलत बताते हुए सच्चाई सामने रखी। उन्होंने बताया कि वीडियो में 2 लोग, सोनू और उनका साथी, कुछ कावड़ियों द्वारा पीटे जा रहे थे और पुलिस उन्हें मौके से हटा रही थी। पुलिस ने विवाद में शामिल मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है। इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी है।