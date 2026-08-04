दिल्ली-देहरादून हाईवे पर कावड़ियों की हुई झड़प, हेड कांस्टेबल घायल

दिल्ली-देहरादून हाईवे पर कावड़ियों की हुई झड़प, हेड कांस्टेबल घायल
दिल्ली-देहरादून हाईवे पर गरम धरम होटल के पास कावड़ियों के 2 गुटों में जमकर झड़प हो गई। जानकारी के मुताबिक, एक मोटरसाइकिल से एक कनवार (जलपात्र) को टक्कर लग गई, जिससे वह टूट गया। इसी बात पर दोनों पक्षों में पहले बहस शुरू हुई और देखते ही देखते यह हाथापाई में बदल गई। इस झगड़े को शांत कराने की कोशिश में एक हेड कांस्टेबल को चोटें आईं। उनके हाथ, कंधे और पेट में जख्म हुए हैं, जिसके बाद उनकी मेडिकल जांच भी कराई गई।
वायरल वीडियो में पुलिसकर्मियों पर हमले का गलत दावा
इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में यह दावा किया जा रहा था कि पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया है। हालांकि, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) अविनाश पांडे ने इस दावे को गलत बताते हुए सच्चाई सामने रखी। उन्होंने बताया कि वीडियो में 2 लोग, सोनू और उनका साथी, कुछ कावड़ियों द्वारा पीटे जा रहे थे और पुलिस उन्हें मौके से हटा रही थी। पुलिस ने विवाद में शामिल मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है। इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी है।