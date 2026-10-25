17 साल बाद छात्र संघ चुनाव की आग: जामिया में पुलिस-छात्र भिड़े, परिसर किया बंद
जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में हालात उस वक्त तनावपूर्ण हो गए, जब छात्र और दिल्ली पुलिस आपस में भिड़ गए। यह झड़प छात्र संघ के चुनाव दोबारा कराने की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शनों के दौरान हुई। विश्वविद्यालय में आखिरी बार छात्र संघ के चुनाव 2006 में हुए थे। हालात को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी, कैंपस के दरवाजे बंद कर दिए और सभी कक्षाओं को ऑनलाइन कर दिया। यह प्रदर्शन अब दूसरे हफ्ते में पहुंच गए हैं।
समिति कर रही अनुशासन की जांच
विश्वविद्यालय ने अपने सभी प्रवेश द्वार और पुस्तकालय बंद कर दिए हैं। वहीं, कुलपति समेत 1,500 से ज्यादा कर्मचारियों ने छात्रों से ये प्रदर्शन रोकने की अपील की है। एक समिति नए छात्र संघ के संविधान पर काम कर रही है और साथ ही प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ हुई अनुशासनात्मक कार्रवाई की समीक्षा भी कर रही है, लेकिन छात्र चाहते हैं कि इन फैसलों में उनकी भी बात सुनी जाए, इस सेमेस्टर में जल्द चुनाव करवाए जाएं और अनुशासनात्मक कार्रवाई के सभी मामले वापस लिए जाएं। फिलहाल, दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है और गेट नंबर 18 को विरोध प्रदर्शन के लिए तय कर दिया गया है।