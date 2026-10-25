17 साल बाद छात्र संघ चुनाव की आग: जामिया में पुलिस-छात्र भिड़े, परिसर किया बंद

विश्वविद्यालय ने अपने सभी प्रवेश द्वार और पुस्तकालय बंद कर दिए हैं। वहीं, कुलपति समेत 1,500 से ज्यादा कर्मचारियों ने छात्रों से ये प्रदर्शन रोकने की अपील की है। एक समिति नए छात्र संघ के संविधान पर काम कर रही है और साथ ही प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ हुई अनुशासनात्मक कार्रवाई की समीक्षा भी कर रही है, लेकिन छात्र चाहते हैं कि इन फैसलों में उनकी भी बात सुनी जाए, इस सेमेस्टर में जल्द चुनाव करवाए जाएं और अनुशासनात्मक कार्रवाई के सभी मामले वापस लिए जाएं। फिलहाल, दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है और गेट नंबर 18 को विरोध प्रदर्शन के लिए तय कर दिया गया है।