NEET विवाद पर रांची में कांग्रेस-भाजपा कार्यकर्ता भिड़े, 10 घायल

भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद हालात बिगड़ गए और दोनों गुटों के बीच अंडे, टमाटर, पानी की बोतलें और पत्थर फेंके गए। इस झड़प में करीब 10 लोग घायल हो गए, जिनमें पत्रकार और पुलिस कर्मी भी शामिल थे। दोनों दलों ने एक-दूसरे पर हमला शुरू करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। घटना की सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस अब CCTV फुटेज खंगाल रही है।