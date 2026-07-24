NEET विवाद पर रांची में कांग्रेस-भाजपा कार्यकर्ता भिड़े, 10 घायल
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रांची में गुरुवार को NEET परीक्षा के पेपर लीक के आरोपों को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया। कांग्रेस समर्थकों ने भाजपा कार्यालय तक मार्च किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उधर, भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई।
करीब 10 लोग घायल, पुलिस CCTV की जांच कर रही
भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद हालात बिगड़ गए और दोनों गुटों के बीच अंडे, टमाटर, पानी की बोतलें और पत्थर फेंके गए। इस झड़प में करीब 10 लोग घायल हो गए, जिनमें पत्रकार और पुलिस कर्मी भी शामिल थे। दोनों दलों ने एक-दूसरे पर हमला शुरू करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। घटना की सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस अब CCTV फुटेज खंगाल रही है।