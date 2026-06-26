तिरुवनंतपुरम: मेयर के चैंबर में भिड़े भाजपा-CPI(M) पार्षद, कई घायल
तिरुवनंतपुरम नगर निगम कार्यालय में 25 जून को गर्मागर्मी तब बढ़ गई जब भाजपा और CPI(M) पार्षदों के बीच मेयर वीवी राजेश के चैंबर के ठीक बाहर हाथापाई हो गई। इस झड़प में कई पार्षद घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर दंगा फैलाने, गैरकानूनी जमावड़ा बनाने, चोट पहुंचाने और गलत तरीके से रोकने के आरोप में मामले दर्ज किए हैं।
तिरुवनंतपुरम में CPI(M) ने भाजपा के प्रवेश को रोका
पुलिस ने बताया कि यह झड़प तब शुरू हुई जब मेयर राजेश की अगुवाई में भाजपा पार्षद उनके कार्यालय में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तभी CPI(M) के सदस्यों ने उन्हें रोक दिया। दरअसल, CPI(M) ने बीजेपी नेता आर सुगथन की गिरफ्तारी के बाद उनके इस्तीफे की मांग की थी, जिसके चलते पहले से ही तनाव का माहौल था। यह सब केरल हाई कोर्ट द्वारा प्रक्रियात्मक खामियों की वजह से कई भाजपा पार्षदों की शपथ रद्द किए जाने के ठीक एक दिन बाद हुआ। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी है और शहर में विरोध-प्रदर्शन जारी हैं।