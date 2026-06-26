तिरुवनंतपुरम: मेयर के चैंबर में भिड़े भाजपा-CPI(M) पार्षद, कई घायल

तिरुवनंतपुरम में CPI(M) ने भाजपा के प्रवेश को रोका

पुलिस ने बताया कि यह झड़प तब शुरू हुई जब मेयर राजेश की अगुवाई में भाजपा पार्षद उनके कार्यालय में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तभी CPI(M) के सदस्यों ने उन्हें रोक दिया। दरअसल, CPI(M) ने बीजेपी नेता आर सुगथन की गिरफ्तारी के बाद उनके इस्तीफे की मांग की थी, जिसके चलते पहले से ही तनाव का माहौल था। यह सब केरल हाई कोर्ट द्वारा प्रक्रियात्मक खामियों की वजह से कई भाजपा पार्षदों की शपथ रद्द किए जाने के ठीक एक दिन बाद हुआ। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी है और शहर में विरोध-प्रदर्शन जारी हैं।