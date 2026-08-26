NEET और पुलिस बर्बरता पर CJP का दिल्ली मार्च, 5 सितंबर को राजधानी में पुलिस का कड़ा पहरा

दिल्ली पुलिस इंडिया गेट पर इस विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं दे रही है, क्योंकि सुरक्षा और ट्रैफिक कारणों से वहां प्रदर्शनों पर रोक है। उन्होंने 25 अगस्त को एक बैठक में हालात को संभालने के तरीकों पर चर्चा की और अब रामलीला मैदान या किसी अन्य जगह पर मार्च को ले जाने पर विचार कर रहे हैं। शहर में अर्धसैनिक बल पहले से ही बुला लिए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है ताकि भीड़ का अनुमान लगाया जा सके। पुलिस ने बताया है कि अगर आयोजकों की तरफ से प्रदर्शन की कोई आधिकारिक अनुमति नहीं मांगी जाती है, तो वे उनसे सीधे बात करेंगे।