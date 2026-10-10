निजामुद्दीन में CJP प्रदर्शन दिहाड़ी मजदूरों की जेब पर भारी, हजारों की कमाई दांव पर

खान मार्केट और स्थानीय कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने वाले मजदूरों पर इसका बुरा असर पड़ा। इलेक्ट्रिशियन मुकेश चौहान ने चिंता जताई कि उन्हें अपनी 9,000 रुपये की मासिक कमाई गंवानी पड़ सकती है। राम किशन मंडल ने बताया कि उनके लिए यह स्थिति कितनी मुश्किल है, खासकर तब जब बिहार में बाढ़ से उनका घर बर्बाद हो चुका है। दुखद बात यह है कि यह कोई नई समस्या नहीं है। इसी साल की शुरुआत में भी ऐसे ही प्रदर्शनों के चलते दिहाड़ी मजदूरों को दो वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ा था।