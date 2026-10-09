CJP की पुलिस से बल प्रयोग न करने की अपील, पूछा- आप इतिहास में कैसे याद किए जाना चाहते हैं?

CJP के प्रवक्ता सौरभ दास ने बताया कि पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पहले से ही कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। पार्टी के एक और नेता आशुतोष रांका ने पुलिस से अपील की कि वे युवा प्रदर्शनकारियों पर बल का प्रयोग न करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनका आंदोलन गांधी और अंबेडकर के अहिंसक रास्ते पर चलते हुए शांतिपूर्ण रहेगा।

पार्टी का कहना है कि वे एसआईआर को रद्द करवाना चाहते हैं और वोटर लिस्ट से कथित तौर पर हटाए गए नामों पर जवाबदेही चाहते हैं।