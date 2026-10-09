CJP की पुलिस से बल प्रयोग न करने की अपील, पूछा- आप इतिहास में कैसे याद किए जाना चाहते हैं?
कॉकराॅच जनता पार्टी (CJP) ने 10 अक्टूबर को एक बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त और वोटर लिस्ट के SIR के खिलाफ अपना विरोध जताएगी।
CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके चाहते हैं कि SIR को रद्द किया जाए। उन्होंने लोगों से मतदान के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एकजुट होने की अपील की है। दिल्ली पुलिस कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। उन्होंने 20,000 से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया है। जंतर-मंतर पर अब तक किसी भी विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली है।
CJP का आरोप- कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया
CJP के प्रवक्ता सौरभ दास ने बताया कि पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पहले से ही कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। पार्टी के एक और नेता आशुतोष रांका ने पुलिस से अपील की कि वे युवा प्रदर्शनकारियों पर बल का प्रयोग न करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनका आंदोलन गांधी और अंबेडकर के अहिंसक रास्ते पर चलते हुए शांतिपूर्ण रहेगा।
पार्टी का कहना है कि वे एसआईआर को रद्द करवाना चाहते हैं और वोटर लिस्ट से कथित तौर पर हटाए गए नामों पर जवाबदेही चाहते हैं।