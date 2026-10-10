CJP ने जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर जारी की गाइडलाइन
कॉकराच जनता पार्टी (CJP) शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की तैयारी में है। पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हाल ही में हुए वोटर लिस्ट में बदलावों के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है और उनके इस्तीफे की मांग कर रही है।
भले ही दिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताते हुए इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है, लेकिन CJP का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से ही आगे बढ़ेंगे।
CJP ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जारी की गाइडलाइंस
CJP ने प्रदर्शन में शामिल होने वाले सभी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे शांति बनाए रखें, किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहें और कोई भी ऐसी चीज लेकर न आएं जिसका हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके।
कार्यकर्ताओं को आपस में एकजुट रहने, बैरिकेड्स का सम्मान करने और कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले जानकारी की पूरी तरह से पुष्टि करने को कहा गया है। इसके साथ ही, उन्हें अधिकारियों के कानूनी निर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा गया है। पार्टी का कहना है कि इन निर्देशों का पालन करना ही एक सफल और जिम्मेदार प्रदर्शन की कुंजी है।