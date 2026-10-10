CJP ने जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर जारी की गाइडलाइन

CJP ने प्रदर्शन में शामिल होने वाले सभी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे शांति बनाए रखें, किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहें और कोई भी ऐसी चीज लेकर न आएं जिसका हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके।

कार्यकर्ताओं को आपस में एकजुट रहने, बैरिकेड्स का सम्मान करने और कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले जानकारी की पूरी तरह से पुष्टि करने को कहा गया है। इसके साथ ही, उन्हें अधिकारियों के कानूनी निर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा गया है। पार्टी का कहना है कि इन निर्देशों का पालन करना ही एक सफल और जिम्मेदार प्रदर्शन की कुंजी है।