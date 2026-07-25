केंद्र ने CJP की सभी मांगे मानी; धरना खत्म, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं होगी कोई कार्रवाई

दास ने कहा कि सरकार ने दिल्ली ही नहीं बल्कि सभी भाजपा शासित राज्यों के प्रदर्शनकारियों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई न करने का वादा किया है।

दास ने कहा, "हमने सरकार के साथ एक मसौदा शेयर किया है जो लिखित गारंटी है। सरकार इसे मंगलवार तक साझा करेगी। उम्मीद है कि मंगलवार तक हमें सरकार की गारंटी मिल जाएगी।"

दास ने बताया कि भविष्य में किसी भी प्रदर्शनकारी और CJP पदाधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।