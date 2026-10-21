CJP प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका को मिली जमानत

CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा कि सौरव और आशुतोष वापस आ जाएंगे, तब औपचारिक रूप से तय किया जाएगा कि आगे कैसे बढ़ना है।

उन्होंने कहा, "सौरभ और आशु के आने के बाद, हम सब इकट्ठा होंगे, नई रणनीति बनाएंगे और तय करेंगे कि आगे क्या करना है। पिछले कुछ दिनों में हमने जो कुछ भी देखा है, जिसमें अवैध गिरफ्तारियां और हिरासत शामिल हैं, उससे यह साफ है कि हमें डराने-धमकाने की कोशिश की जा रही है।"