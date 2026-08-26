इंडिया गेट पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने शुरू की तैयारी

रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने CJP के प्रदर्शन के ऐलान को देखते हुए इंडिया गेट पर किसी को भी प्रवेश न देने की योजना बनानी शुरू कर दी है।

इसको लेकर, पुलिस संयुक्त आयुक्त (नई दिल्ली) नूपुर प्रसाद और नई दिल्ली जिला पुलिस सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को लेकर बैठकें की हैं।

पुलिस की टीम सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी नजर रख रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि किन-किन राज्यों से लोग मार्च में शामिल होंगे।