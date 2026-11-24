दास ने आगे लिखा, 'भारतीय छात्रों ने इन कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए अपनी जी-जान लगा दी थी, लेकिन यह बौद्धिक विरोधी सरकार मेरे इन प्रतिष्ठित संस्थानों में जाने से डर गई! ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय छात्र संघ ने मुझे एक पैनल चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। इसलिए मैं लंदन जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं आव्रजन जांच के लिए काउंटर पर पहुंचा, मुझे पता चला कि मेरे पासपोर्ट पर विशेष अलर्ट जारी किया गया है।'