CJP की दिल्ली पुलिस को चेतावनी, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर आर-पार लड़ाई की तैयारी

CJP की दिल्ली पुलिस को चेतावनी, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर आर-पार लड़ाई की तैयारी
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहती है। यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाने के लिए है। सोमवार को CJP के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने दिल्ली पुलिस को बताया कि उनके पास प्रदर्शन की तारीख तय करने के लिए 24 घंटे का समय है। यदि इस अवधि में कोई तारीख तय नहीं होती, तो पार्टी अपनी अगली रणनीति पर फिर से विचार करेगी।
ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है CJP
CJP लगातार ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है। पार्टी का कहना है कि उसका प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन पुलिस की तरफ से हो रही देरी से वे काफी निराश हैं। CJP नेताओं ने साफ किया है कि अगर तय समय सीमा के बाद भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता, तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। यह पूरा गतिरोध फिलहाल चुनाव में पारदर्शिता को लेकर बढ़ रहे राजनीतिक तनाव को उजागर करता है।