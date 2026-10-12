CJP की दिल्ली पुलिस को चेतावनी, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर आर-पार लड़ाई की तैयारी

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहती है। यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाने के लिए है। सोमवार को CJP के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने दिल्ली पुलिस को बताया कि उनके पास प्रदर्शन की तारीख तय करने के लिए 24 घंटे का समय है। यदि इस अवधि में कोई तारीख तय नहीं होती, तो पार्टी अपनी अगली रणनीति पर फिर से विचार करेगी।