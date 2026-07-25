कॉकरोच जनता पार्टी ने 70 दिन में सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया

CJP ने 70 दिन में सरकार को झुकाया, जानिए NEET पेपर लीक मामले की पूरी कहानी

लेखन भारत शर्मा 04:34 pm Jul 25, 202604:34 pm

क्या है खबर?

3 मई को जब NEET-UG परीक्षा पेपर लीक हुआ था तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह मामला देश की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल बन जाएगा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि, ऐसा हुआ और इसमें सबसे बड़ा योगदान 70 दिन पहले सामने आई कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का रहा। उसने देश के युवाओं को एकजुट किया और सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। आइए पूरे घटनाक्रम पर नजर डालते हैं।