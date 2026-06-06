CJP ने VIP सुविधाओं की मांग को बताया फर्जी खबर, जानिए क्या दिया बयान देश Jun 06, 2026

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का कहना है कि उनके संस्थापक अभिजित दिपके द्वारा दिल्ली हवाई अड्डे पर VIP सुविधाओं की मांग करने के दावे पूरी तरह झूठे और फर्जी खबरों पर आधारित हैं। बता दें कि कई रिपोर्ट में कहा गया है कि दिपके ने IGI हवाई अड्डे पर GMR के अधिकारियों से बहस की और अंदर गाड़ी ले जाने की जिद की थी। हालांकि, पार्टी ने इन दावों को मनगढ़ंत बताया है और कहा है कि वह गलत जानकारी फैलाने के खिलाफ मजबूती से खड़ी है।