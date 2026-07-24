CJP ने आज देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है

CJP का आज देशव्यापी प्रदर्शन, दोपहर में सरकार के साथ दूसरी बार होगी बातचीत

लेखन आबिद खान 10:39 am Jul 24, 202610:39 am

क्या है खबर?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने आज अपनी मांगों को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है। NEET पेपर लीक विवाद को लेकर CJP केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। 'हर जिला, एक दिन, एक मांग' के नारे के तहत CJP ने देश के हर जिले में प्रदर्शन का आह्वान किया है। वहीं, CJP के प्रतिनिधियों की आज केंद्र सरकार से दूसरी बार बातचीत होनी है। दिल्ली के कॉस्टीट्यूशन क्लब में ये बैठक होनी है।