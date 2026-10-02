अभिजीत दिपके ने पार्टी को मिलने वाले पैसे पर दिया अहम बयान, जानिए क्या कहा

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संयोजक अभिजीत दिपके ने कहा है कि पार्टी को कहां से पैसा मिलता है, यह बताना चुनाव में कोई मायने नहीं रखता। उनका तर्क है कि सिर्फ इतना बता देने से चुनाव में होने वाली गड़बड़ियां ठीक नहीं हो जाएंगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिपके ने अपनी आर्थिक आजादी के बारे में बताया और कहा, "मैं 30,000 रुपये के जूते पहनता हूं, और मुझे यह कहने में कोई शर्म नहीं है। मैं इन्हें खरीद सकता हूं।" उन्होंने यह भी साफ किया कि पारदर्शिता की शुरुआत राजनीतिक पार्टियों से नहीं, बल्कि चुनाव आयोग से होनी चाहिए।