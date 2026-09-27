असम में CJP पर 'सरकारी शिकंजा'? बैठक से पहले सह-संयोजक समेत कई हिरासत में

CJP ने पुलिस की इस कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताया है। पार्टी का कहना है कि उन्हें कार्यक्रम स्थल पर जाने से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे और आंसू गैस के उपकरण तक तैनात कर दिए गए थे।

पार्टी अपने सदस्यों की रिहाई की मांग कर रही है और अधिकारियों से सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण चाहती है।

यह कोई पहला मामला नहीं है जब CJP को ऐसी बाधाओं का सामना करना पड़ा है। इससे पहले जुलाई में भी CJP का समर्थन करने वाले युवा नेताओं को हिरासत में लिया गया था। हालांकि, पार्टी ने साफ किया है कि इन सब रुकावटों के बावजूद वह अपना शिक्षा अभियान और ज़मीनी काम जारी रखेगी।