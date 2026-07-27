CJP ने केंद्र सरकार पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया

कॉकरोच जनता पार्टी ने छात्रों की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई, फिर आंदोलन की चेतावनी दी

लेखन गजेंद्र 05:58 pm Jul 27, 202605:58 pm

क्या है खबर?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने केंद्र सरकार के लिखित आश्वासन के बावजूद दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत कई प्रदेशों में छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सोमवार को एक्स पर केंद्र की ओर से बातचीत का नेतृत्व करने वाले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को टैग कर इसकी जानकारी दी है। रांका ने कहा कि अगर पुलिसिया कार्रवाई नहीं रुकती है तो वे फिर आंदोलन करेंगे।