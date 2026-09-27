गुवाहाटी बैठक से पहले CJP कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए, दिपके बोले- पुलिस अज्ञात जगह ले गई

CJP ने गुवाहाटी में अपनी पहली क्षेत्रीय स्वयंसेवक बैठक आयोजित करने की योजना बनाई थी। आशुतोष एक दिन पहले ही गुवाहाटी पहुंच गए थे और उन्हें आज बैठक को संबोधित करना था।

उन्होंने कहा था कि CJP कार्यकर्ता SIR से प्रभावित परिवारों से मिलने और सरकारी स्कूलों का दौरा करने की योजना बना रहे हैं।

आज CJP ने दावा किया कि असम पुलिस ने कार्यक्रम स्थल तक जाने का रास्ता रोक दिया और लोगों को हिरासत में ले लिया।