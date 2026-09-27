गुवाहाटी बैठक से पहले CJP कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए, दिपके बोले- पुलिस अज्ञात जगह ले गई
क्या है खबर?
असम के गुवाहाटी में होने वाली कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की बैठक से पहले हंगामा हो गया है। असम पुलिस ने CJP के सहसंयोजक आशुतोष रांका और पार्टी के कई अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया है। इसके बाद बैठक रोक दी गई। CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा कि आशुतोष और उनके साथ असम में स्वयंसेवकों की एक बैठक करने जा रहा थे, तभी उन्हें हिरासत में ले लिया गया।
बयान
दिपके बोले- पुलिस वकीलों को अंदर नहीं जाने दे रही
दिपके ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'असम पुलिस ने आशुतोष और CJP की टीम को हिरासत में ले लिया है और उन्हें किसी अज्ञात जगह ले जा रही है। आशुतोष और उनकी टीम असम में स्वयंसेवकों के साथ एक छोटी बैठक करने जा रहे थे। वकील उस जगह के बाहर खड़े हैं जहां आशुतोष और उनके साथियों को हिरासत में रखा गया है, लेकिन पुलिस उन्हें अंदर नहीं जाने दे रही है।'
ट्विटर पोस्ट
आशुतोष ने पुलिस वैन से वीडियो जारी किया है
जब जब हिमंता डरता है, पुलिस को आगे करता है। pic.twitter.com/eYYOV1lG0N— Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) September 27, 2026
बैठक
सरकारी स्कूलों का दौरा करने वाली थी CJP
CJP ने गुवाहाटी में अपनी पहली क्षेत्रीय स्वयंसेवक बैठक आयोजित करने की योजना बनाई थी। आशुतोष एक दिन पहले ही गुवाहाटी पहुंच गए थे और उन्हें आज बैठक को संबोधित करना था।
उन्होंने कहा था कि CJP कार्यकर्ता SIR से प्रभावित परिवारों से मिलने और सरकारी स्कूलों का दौरा करने की योजना बना रहे हैं।
आज CJP ने दावा किया कि असम पुलिस ने कार्यक्रम स्थल तक जाने का रास्ता रोक दिया और लोगों को हिरासत में ले लिया।