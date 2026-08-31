CJI सूर्यकांत का बड़ा खुलासा, कहा- मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से दुनिया के हर व्यक्ति को मिल सकता है लैपटॉप

CJI सूर्यकांत का बड़ा खुलासा, कहा- मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से दुनिया के हर व्यक्ति को मिल सकता है लैपटॉप
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने एक ऐसा आंकड़ा बताया है जो सचमुच हैरान कर देने वाला है। हर साल दुनिया भर में इतनी ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग होती है कि उस पैसे से आप धरती के हर व्यक्ति के लिए एक-एक लैपटॉप खरीद सकते हैं और उसके बाद भी काफी पैसा बच जाएगा। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस अवैध धन का 1 प्रतिशत से भी कम हिस्सा ही कभी वापस मिल पाता है।
CJI की वैश्विक सहयोग की अपील
CJI कांत ने अपनी बात रखते हुए कहा कि देशों के लिए यह चुनौती इसलिए ज्यादा मुश्किल हो जाती है क्योंकि अवैध पैसा सरकारों की प्रतिक्रिया देने की गति से भी कहीं ज्यादा तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। उन्होंने बेहतर वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उनका कहना था कि वित्तीय जानकारी साझा करना और कानूनी समझौतों के जरिए चोरी की गई संपत्ति का पता लगाना और उसे वापस लाना अब बेहद जरूरी हो गया है। इस संघर्ष की गंभीरता बताने के लिए उन्होंने विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे हाई-प्रोफाइल भगोड़े आर्थिक अपराधियों को वापस भारत लाने की कोशिशों का उदाहरण दिया। इससे साफ होता है कि यह कितना चुनौतीपूर्ण काम है।