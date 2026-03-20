CJI सूर्यकांत ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया

CJI ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया

लेखन गजेंद्र 04:31 pm Mar 20, 202604:31 pm

क्या है खबर?

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। CJI सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ को आज मामले की सुनवाई करनी थी, लेकिन CJI ने खुद को इससे अलग करने का विकल्प चुना। यह मामला CEC की नियुक्ति और सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं से जुड़ा है।