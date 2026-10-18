CJI सूर्यकांत ने बताया क्यों संस्थानों से सवाल पूछने वाले युवा हैं लोकतंत्र के असली हीरो
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बेंगलुरु में NLSIU के दीक्षांत समारोह में, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने उन युवाओं की खूब तारीफ की जो संस्थानों को चुनौती देते हैं और उन पर सवाल उठाते हैं।
उन्होंने इस बात को एक स्वस्थ लोकतंत्र की सच्ची निशानी बताया। जस्टिस सूर्यकांत ने साफ तौर पर कहा कि न्यायपालिका युवाओं की आवाज और उनकी आकांक्षाओं को सुनना बहुत अहम मानती है।
सूर्यकांत ने ईमानदारी और सेवा भाव से काम करने की अपील की
जस्टिस कांत ने पास हुए छात्रों को ईमानदारी और नैतिकता के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि असली बदलाव डर से नहीं, बल्कि खुली बातचीत से आता है।
उन्होंने भविष्य के वकीलों से यह भी आग्रह किया कि वे अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल समाज की सेवा करने और लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए करें।