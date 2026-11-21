भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत का मानना है कि जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर रोक लगाना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि यह न तो व्यवहारिक है और न ही बुद्धिमानी भरा कदम है। हैदराबाद में एक कानूनी शिक्षा सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने समझाया कि अगर AI को रोकने की कोशिश की गई, तो इसका इस्तेमाल चोरी-छिपे होने लगेगा। ऐसे में इसकी निगरानी करना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसके बजाय, उन्होंने कानून के क्षेत्र में AI के इस्तेमाल के लिए साफ नियम बनाने और इसे जिम्मेदारी से करने पर जोर दिया।