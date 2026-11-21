AI पर CJI की दो टूक, कहा- प्रतिबंध लगाना बेमानी, नियम ही रास्ता
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत का मानना है कि जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर रोक लगाना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि यह न तो व्यवहारिक है और न ही बुद्धिमानी भरा कदम है। हैदराबाद में एक कानूनी शिक्षा सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने समझाया कि अगर AI को रोकने की कोशिश की गई, तो इसका इस्तेमाल चोरी-छिपे होने लगेगा। ऐसे में इसकी निगरानी करना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसके बजाय, उन्होंने कानून के क्षेत्र में AI के इस्तेमाल के लिए साफ नियम बनाने और इसे जिम्मेदारी से करने पर जोर दिया।
CJI ने लॉ स्कूलों से छात्रों को समझ के साथ पढ़ाने को कहा
CJI ने लॉ स्कूलों से आग्रह किया कि छात्र सिर्फ AI से जवाब ढूंढने के बजाय, जो कुछ भी सीख रहे हैं उसे गहराई से समझें। उन्होंने सिंगापुर के उदाहरण का जिक्र किया, जहां AI का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके उपयोगकर्ताओं को जवाबदेह भी ठहराया जाता है। इसे उन्होंने एक अच्छा तरीका बताया। CJI ने AI प्लेटफॉर्म पर गोपनीय जानकारी डालने से भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि हमें मजबूत प्राइवेसी सुरक्षा और स्पष्ट नियम चाहिए, ताकि कानूनी काम भरोसेमंद और पारदर्शी बने रहें।