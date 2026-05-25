CJI ने कहा- कॉकरोच जनता पार्टी को इतनी गंभीरता से मत लीजिए

CJP ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की

'कॉकरोच' शब्द से अपनी पहचान बनाने वाली CJP अब बेरोजगारी, पेपर लीक और शिक्षा सुधार जैसे मुद्दों को उठाने के लिए एक बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गई है। यह मुख्य रूप से अपने तीखे ऑनलाइन व्यंग्य के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाती है। इंस्टाग्राम पर इसके 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और सिर्फ एक हफ्ते में एक मिलियन 'कॉकरोच' (यानी सदस्य) इससे जुड़ चुके हैं। इस ग्रुप ने NEET-UG 2026 पेपर लीक जैसे घोटालों को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है।

संस्थापक का कहना है कि उन्हें धमकियां मिली हैं और सरकार की तरफ से भी विरोध का सामना करना पड़ा है, लेकिन वे मानते हैं कि उनका यह आंदोलन अपना प्रभाव डाल रहा है।