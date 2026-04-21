सिविल सर्विसेज डे: राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री ने की सिविल सेवकों की सराहना, बताया क्यों हैं ये देश की रीढ़

नरेंद्र मोदी ने समावेशी विकास पर जोर दिया

प्रधानमंत्री मोदी ने सिविल सेवकों को 'सुशासन और राष्ट्र निर्माण' का आधार बताया। उन्होंने नीतियां बनाने और जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के उनके काम की सराहना भी की। उन्होंने यह भी कहा कि विकास का लाभ हर किसी तक पहुंचना चाहिए, खासकर उन लोगों तक जो अक्सर पीछे छूट जाते हैं। यह दिन सरदार वल्लभभाई पटेल के 1947 के उस भाषण की याद दिलाता है, जिसमें उन्होंने सिविल सेवकों को 'भारत की इस्पात संरचना' कहा था। यह उनके लिए प्रगति की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा है।