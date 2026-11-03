अब जंतर-मंतर पर श्रमिकों का प्रदर्शन, 1 दिसंबर से जुटेंगे लाखों मजदूर

CITU चाहता है कि श्रम कानूनों को रद्द किया जाए। इसके साथ ही उनकी मांग है कि योजना कर्मियों के अधिकार बेहतर हों, कम से कम 42,000 रुपये मासिक मजदूरी मिले और 21,000 रुपये पेंशन दी जाए।

संगठन ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा की कमी और काम करने की असुरक्षित स्थितियों जैसी कई जरूरी समस्याओं को भी उठाया है। इन सब के अलावा, CITU ने चुनाव आयोग की मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को भी खत्म करने की मांग की है। यहां तक कि वे मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं, जो बताता है कि संगठन बड़े सिस्टम में भी सुधार चाहता है।