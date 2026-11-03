अब जंतर-मंतर पर श्रमिकों का प्रदर्शन, 1 दिसंबर से जुटेंगे लाखों मजदूर
1 दिसंबर से सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (CITU) दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू करने जा रहा है। इस प्रदर्शन में देशभर से एक लाख से ज्यादा मजदूर शामिल होने की उम्मीद है।
कर्नाटक और दूसरे राज्यों से आए मजदूरों ने पहले ही करीब 40,000 यात्रा टिकट बुक करा लिए हैं। CITU का कहना है कि वे इस प्रदर्शन में उन श्रम कानूनों का विरोध कर रहे हैं जो मजदूरों के खिलाफ हैं और उनके हक में नहीं हैं।
CITU की मांग- 42,000 रुपये मजदूरी और 21,000 पेंशन
CITU चाहता है कि श्रम कानूनों को रद्द किया जाए। इसके साथ ही उनकी मांग है कि योजना कर्मियों के अधिकार बेहतर हों, कम से कम 42,000 रुपये मासिक मजदूरी मिले और 21,000 रुपये पेंशन दी जाए।
संगठन ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा की कमी और काम करने की असुरक्षित स्थितियों जैसी कई जरूरी समस्याओं को भी उठाया है। इन सब के अलावा, CITU ने चुनाव आयोग की मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को भी खत्म करने की मांग की है। यहां तक कि वे मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं, जो बताता है कि संगठन बड़े सिस्टम में भी सुधार चाहता है।