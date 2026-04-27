बंगाल चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के घर के बाहर CISF जवान को मारी गोली, चुनाव आयोग सख्त
पश्चिम बंगाल में होने वाले अगले चरण के मतदान से ठीक पहले एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवान योगेश शर्मा को भटपारा में भाजपा उम्मीदवार पवन सिंह के घर के बाहर गोली मार दी गई। बताया गया है कि योगेश शर्मा भाजपा नेता अर्जुन सिंह के बेटे हैं। उन्हें पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले पर चुनाव आयोग ने पूरी रिपोर्ट मांगी है।
भाजपा और TMC समर्थकों के बीच झड़प
यह घटना तब हुई जब इलाके में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कार्यकर्ताओं के बीच पार्टी के झंडों को लेकर झड़प हो गई। देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि पत्थरबाजी के साथ-साथ कच्चे बमों के इस्तेमाल के आरोप भी सामने आए। इस घटना के बाद दोनों पार्टियों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ भाजपा ने दावा किया है कि इस हमले के पीछे TMC समर्थित लोग हैं, वहीं TMC ने पलटवार करते हुए भाजपा पर ही इलाके में अशांति फैलाने का आरोप लगाया है। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और मामले की जांच फिलहाल जारी है।