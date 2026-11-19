CISF ने वीडिया साझा कर एक्स पर लिखा, 'दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर CISF कर्मियों ने जबरन अंदर घुसने की कोशिश को नाकाम किया। एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 के डिपार्चर गेट पर तैनात CISF कर्मियों ने असाधारण सतर्कता और त्वरित कार्रवाई दिखाते हुए, बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के टर्मिनल में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे व्यक्ति को तुरंत पकड़ लिया। QRT (क्विक रिस्पॉन्स टीम) कर्मियों की समय पर मदद से, उस व्यक्ति को कुछ ही सेकंड में रोक लिया गया।'