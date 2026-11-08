CISCE का बड़ा अपडेट: 10वीं-12वीं की डेटशीट इसी महीने आएगी, तैयारी शुरू कर दें छात्र

CISCE जल्द ही ICSE (कक्षा 10) और ISC (कक्षा 12) की परीक्षाओं के लिए आधिकारिक डेटशीट जारी करने वाला है। यह शेड्यूल आपको नवंबर 2026 के अंत तक cisce.org पर देखने को मिलेगा।

इसमें परीक्षा की तारीखें, विषय और पेपर कोड जैसी सभी ज़रूरी जानकारी शामिल होगी, जिससे आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर पाएंगे।