CISCE का बड़ा अपडेट: 10वीं-12वीं की डेटशीट इसी महीने आएगी, तैयारी शुरू कर दें छात्र
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CISCE जल्द ही ICSE (कक्षा 10) और ISC (कक्षा 12) की परीक्षाओं के लिए आधिकारिक डेटशीट जारी करने वाला है। यह शेड्यूल आपको नवंबर 2026 के अंत तक cisce.org पर देखने को मिलेगा।
इसमें परीक्षा की तारीखें, विषय और पेपर कोड जैसी सभी ज़रूरी जानकारी शामिल होगी, जिससे आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर पाएंगे।
CISCE की वेबसाइट से डेटशीट डाउनलोड करें
आप CISCE की वेबसाइट पर जाकर अपनी परीक्षा का शेड्यूल PDF फॉर्मेट में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ICSE की परीक्षाएं फरवरी-मार्च 2027 में होने की संभावना है, वहीं ISC की परीक्षाएं फरवरी से अप्रैल तक चल सकती हैं।
इसके अलावा, आप बाद में अपनी डिजिटल मार्कशीट और सर्टिफिकेट डिजिलॉकर के जरिए भी पा सकेंगे।