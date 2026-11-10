CISCE 2027: बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम जारी, लाखों छात्रों के लिए ISC-ICSE की तारीखें और अहम बदलाव

अगले साल इन परीक्षाओं में लगभग 3.79 लाख छात्र बैठेंगे। इनमें से सबसे ज्यादा छात्र उत्तर प्रदेश से हैं। ICSE के छात्रों के लिए समय में थोड़ा बदलाव किया गया है। अब उन्हें प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए सुबह 10 बजे से समय मिलेगा, जबकि लिखना 10:15 बजे से शुरू होगा। यह पहले के मुकाबले थोड़ा जल्दी है। इसके अलावा, छात्रों के प्रवेश पत्र दिसंबर के मध्य तक जारी कर दिए जाएंगे। इससे सभी को तैयारी के लिए अच्छा-खासा समय मिल जाएगा।