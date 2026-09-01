कर्नाटक भर्ती घोटाला: नौकरी बेचने के आरोप में भाजपा नेता गिरफ्तार
कर्नाटक में हुए एक बड़े भर्ती घोटाले के मामले में भाजपा नेता बसवराज कन्नले को केंद्रीय जांच विभाग (CID) ने दिल्ली से पकड़ा है।
यह घोटाला 400 पशु चिकित्सा अधिकारी पदों की भर्ती से जुड़ा है।
जांच में पता चला है कि इस मामले में बिचौलियों ने हर नौकरी के लिए 80 लाख रुपये तक की मांग की थी। आरोप है कि इन्होंने परीक्षा की कॉपियों में हेराफेरी की और प्रश्न पत्र भी लीक किए।
कन्नले से बेंगलुरु में होगी पूछताछ
कन्नले एक ट्रैवल बिजनेस भी चलाते हैं। उन पर शक है कि उनके तार एक IAS अधिकारी से जुड़े हैं, जिसे घंटों की पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया था।
अब कन्नले को आगे की पूछताछ के लिए बेंगलुरु ले जाया जा रहा है।
इससे पहले, इस मामले में 2 बिचौलियों को भी गिरफ्तार किया गया था। इसी बीच, कुछ नेता इस मामले में CBI जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं, कुछ अन्य नेताओं का कहना है कि पार्टी की तस्वीरें किसी की संलिप्तता का सबूत नहीं होतीं।
फिलहाल, जांच का मुख्य जोर पैसों के लेन-देन का पता लगाने और यह उजागर करने पर है कि यह पूरा घोटाला कैसे किया गया।