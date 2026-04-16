मोदी-स्टॉक ने रिश्तों में फूंकी नई जान! ईरान-यूक्रेन समेत कई मुद्दों पर हुई खास बातचीत

भारत-ऑस्ट्रिया के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग गहराया

बातचीत सिर्फ भू-राजनीति तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक और शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। शांति के साझा मूल्यों को याद करते हुए, स्टॉक ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रिया की तकनीकी ताकत और भारत की औद्योगिक शक्ति का मेल एक बेहतरीन साझेदारी बन सकता है, और दोनों पक्ष इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए काफी उत्सुक हैं।