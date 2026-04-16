मोदी-स्टॉक ने रिश्तों में फूंकी नई जान! ईरान-यूक्रेन समेत कई मुद्दों पर हुई खास बातचीत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉक की मेजबानी की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान-यूक्रेन जंग की स्थिति पर खास चर्चा की। यह स्टॉक की भारत की पहली यात्रा है, जो दोनों देशों के रिश्तों में एक नई जान फूंकेगी।
भारत-ऑस्ट्रिया के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग गहराया
बातचीत सिर्फ भू-राजनीति तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक और शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। शांति के साझा मूल्यों को याद करते हुए, स्टॉक ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रिया की तकनीकी ताकत और भारत की औद्योगिक शक्ति का मेल एक बेहतरीन साझेदारी बन सकता है, और दोनों पक्ष इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए काफी उत्सुक हैं।