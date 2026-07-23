IIT मद्रास में पेपर लीक विरोध के वीडियो हटाने के आरोप, सभा की अनुमति भी नहीं दी

IIT मद्रास के एक स्वतंत्र छात्र समूह, चिंताबार, ने बताया है कि प्रशासन ने उनसे एक इंस्टाग्राम वीडियो हटाने को कहा। यह वीडियो NEET-UG और UGC NET जैसी परीक्षाओं में हुए पेपर लीक के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों का समर्थन कर रहा था। इसके अलावा, 20 जुलाई को शांतिपूर्ण सभा करने के उनके अनुरोध को भी ठुकरा दिया गया। अधिकारियों का मानना था कि इससे संस्थान की छवि और केंद्र सरकार के साथ उसके रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है।