IIT मद्रास में पेपर लीक विरोध के वीडियो हटाने के आरोप, सभा की अनुमति भी नहीं दी
IIT मद्रास के एक स्वतंत्र छात्र समूह, चिंताबार, ने बताया है कि प्रशासन ने उनसे एक इंस्टाग्राम वीडियो हटाने को कहा। यह वीडियो NEET-UG और UGC NET जैसी परीक्षाओं में हुए पेपर लीक के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों का समर्थन कर रहा था। इसके अलावा, 20 जुलाई को शांतिपूर्ण सभा करने के उनके अनुरोध को भी ठुकरा दिया गया। अधिकारियों का मानना था कि इससे संस्थान की छवि और केंद्र सरकार के साथ उसके रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है।
अधिकारियों ने चिंताबार को मांगें लिखित में देने का सुझाव दिया
परिसर के नियमों का पालन करने का वादा करने के बावजूद भी, चिंताबार को सभा की इजाजत नहीं मिली। इसके बजाय, अधिकारियों ने उन्हें शिक्षा में बेहतर जवाबदेही के लिए अपनी मांगें लिखित में देने का सुझाव दिया। हालांकि, इसके बावजूद 150 से ज्यादा छात्र हिमालय लॉन में इकट्ठा हुए और देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया। प्रशासन ने अभी तक इस मामले पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।