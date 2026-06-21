कर्नाटक: चिक्कमगलुरु में बच्चों से दरिंदगी का आरोपी शिक्षक पकड़ा गया, छिपाने वाला प्रधानाध्यापक भी गिरफ्तार
कर्नाटक के चिक्कमगलुरु जिले में बच्चों के यौन शोषण के आरोप में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक और प्रधानाध्यापक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी शिक्षक केएस नागरजप्पा पर सीधे तौर पर छात्रों का शोषण करने का आरोप है। वहीं, प्रधानाध्यापक लोकेशप्पा को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि उन्होंने इन शिकायतों की जानकारी पुलिस या प्रशासन को नहीं दी, जबकि कानूनन ऐसा करना उनकी जिम्मेदारी थी।
ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने लोकेशप्पा को दोषी ठहराया, दोनों निलंबित
स्थानीय लोगों ने जब पहली बार यह मामला प्रधानाध्यापक के सामने उठाया, तो उन्होंने पुलिस को खबर करने की बजाय सिर्फ स्कूल समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर ली। हालांकि, यह मामला तब उजागर हुआ, जब पहले 19 जून को और फिर शुक्रवार को ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एमएच थिमैया और बाल कल्याण समिति के सदस्य स्कूल पहुंचे। थिमैया ने साफ कहा कि लोकेशप्पा ने अपनी अनिवार्य जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया, जिसके तहत उन्हें शिकायत की सूचना अधिकारियों को देनी थी। इसके बाद, स्कूल शिक्षा विभाग ने दोनों को निलंबित कर दिया।