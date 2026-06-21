कर्नाटक: चिक्कमगलुरु में बच्चों से दरिंदगी का आरोपी शिक्षक पकड़ा गया, छिपाने वाला प्रधानाध्यापक भी गिरफ्तार

ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने लोकेशप्पा को दोषी ठहराया, दोनों निलंबित

स्थानीय लोगों ने जब पहली बार यह मामला प्रधानाध्यापक के सामने उठाया, तो उन्होंने पुलिस को खबर करने की बजाय सिर्फ स्कूल समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर ली। हालांकि, यह मामला तब उजागर हुआ, जब पहले 19 जून को और फिर शुक्रवार को ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एमएच थिमैया और बाल कल्याण समिति के सदस्य स्कूल पहुंचे। थिमैया ने साफ कहा कि लोकेशप्पा ने अपनी अनिवार्य जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया, जिसके तहत उन्हें शिकायत की सूचना अधिकारियों को देनी थी। इसके बाद, स्कूल शिक्षा विभाग ने दोनों को निलंबित कर दिया।