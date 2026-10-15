अल नीनो का कहर: तेलंगाना में जल संकट गहराया, सरकार ने की कटौती की तैयारी

फसलों और शहरी निवासियों दोनों की मदद के लिए, अधिकारी अगले 15 से 20 दिनों तक खड़ी फसलों को बचाने और हैदराबाद, मेडक और संगारेड्डी में पानी की आपूर्ति जारी रखने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

इन योजनाओं में गैर-जरूरी नगरपालिका जल उपयोग में कटौती करना शामिल है। इसके साथ ही, गेटेड समुदायों से कहा जाएगा कि वे जहां संभव हो, उपचारित अपशिष्ट जल का इस्तेमाल करें।

जाजू, मौसम संबंधी घटनाओं के कारण पैदा होने वाले संभावित संकटों से निपटने के लिए सरकार के सक्रिय उपायों के बारे में स्थानीय किसानों और निवासियों से बात करेंगे।