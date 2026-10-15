अल नीनो का कहर: तेलंगाना में जल संकट गहराया, सरकार ने की कटौती की तैयारी
तेलंगाना को आने वाले कुछ मुश्किल महीनों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि फरवरी में अल नीनो अपने चरम पर पहुंच गया है।
मुख्य सचिव संजय जाजू ने बताया है कि तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, मॉनसून कमजोर रहेगा और भूजल स्तर में भी काफी गिरावट आई है।
उन्होंने सभी से पीने के पानी को बचाने पर ध्यान देने का आग्रह किया है, क्योंकि राज्य इन जलवायु चुनौतियों से जूझ रहा है।
अधिकारी नगर पालिका जल कटौती की योजना बना रहे
फसलों और शहरी निवासियों दोनों की मदद के लिए, अधिकारी अगले 15 से 20 दिनों तक खड़ी फसलों को बचाने और हैदराबाद, मेडक और संगारेड्डी में पानी की आपूर्ति जारी रखने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
इन योजनाओं में गैर-जरूरी नगरपालिका जल उपयोग में कटौती करना शामिल है। इसके साथ ही, गेटेड समुदायों से कहा जाएगा कि वे जहां संभव हो, उपचारित अपशिष्ट जल का इस्तेमाल करें।
जाजू, मौसम संबंधी घटनाओं के कारण पैदा होने वाले संभावित संकटों से निपटने के लिए सरकार के सक्रिय उपायों के बारे में स्थानीय किसानों और निवासियों से बात करेंगे।