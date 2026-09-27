उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से आई आफत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने का 24 घंटे में मांगी नुकसान की रिपोर्ट
भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी के मद्देनजर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को राज्यभर में हुए नुकसान का 24 घंटे के अंदर जायजा लेने का आदेश दिया है। आंधी-तूफान और बिजली गिरने की आशंका अभी भी बरकरार है, इसलिए जिले के अधिकारी हालात पर पैनी नजर रखे हुए हैं और प्रभावित परिवारों की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। जिन जिलों में रेड अलर्ट जारी है, वहां के स्कूलों को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है, ताकि किसी अनहोनी को टाला जा सके और सबकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
राहत आयुक्त ने अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जर्जर झोपड़ियों और खस्ताहाल मकानों में रहने वाले लोगों को जरूरत पड़ने पर नजदीकी राहत शिविरों में पहुंचाया जाए। यह कदम भारी बारिश और अचानक आने वाली बाढ़ से बचाव के लिए एहतियातन उठाया जा रहा है।
राहत आयुक्त डॉ हृषीकेश भास्कर यशोद ने सभी स्थानीय अधिकारियों से अपील की है कि वे पूरी तरह सतर्क रहें और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हर समय तैयार रहें, खासकर लखीमपुर खीरी जैसे संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखी जाए।