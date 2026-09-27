उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से आई आफत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने का 24 घंटे में मांगी नुकसान की रिपोर्ट

भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी के मद्देनजर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को राज्यभर में हुए नुकसान का 24 घंटे के अंदर जायजा लेने का आदेश दिया है। आंधी-तूफान और बिजली गिरने की आशंका अभी भी बरकरार है, इसलिए जिले के अधिकारी हालात पर पैनी नजर रखे हुए हैं और प्रभावित परिवारों की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। जिन जिलों में रेड अलर्ट जारी है, वहां के स्कूलों को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है, ताकि किसी अनहोनी को टाला जा सके और सबकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।